Free Folk Quartet Espace Culture et Loisirs | Badonviller
Dimanche 14 avril 2024, 14h30
10,00 €

Début : 2024-04-14T14:30:00+02:00 – 2024-04-14T18:30:00+02:00

« Au programme, un répertoire musical sans frontières pour accompagner un florilège de plus de 40 danses traditionnelles : Polkas, mazurkas, jigs, reels, scottishes, gavottes, maraîchines, branles, valses, bourrées… S'adresse à un large public : mélomanes, danseurs débutants et expérimentés, jeunes et moins jeunes… »

Espace Culture et Loisirs | Badonviller
Avenue du Maréchal Foch, 54540 Badonviller
Badonviller
Meurthe-et-Moselle
Grand Est

