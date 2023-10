Papiers d’Arménie Espace Charles Aznavour Arnouville, 4 avril 2024, Arnouville.

Papiers d’Arménie Jeudi 4 avril 2024, 20h45 Espace Charles Aznavour Plein Tarif 15€ – Tarif réduit (PMR,-18 ans, étudiants) 10€

Inspiré par les airs traditionnels d’Arménie, de Grèce et de Turquie, le concert « Papiers d’Arménie » sillonne ces chemins qui, d’Orient en Occident, ont inspiré bon nombre de poètes, de peintre et d’écrivains.

Les chansons populaires arméniennes des Achoughs (troubadours) y côtoient les romances d’Anatolie et de Géorgie.

Emmenés par Dan Gharibian (le chanteur du groupe Bratsch) et sa fille Macha, les musiciens réinventent une grande Arménie plurielle, empreinte de souvenirs, de visages et de parfums d’enfance… Ils racontent aussi l’exil vers la Grèce de milliers d’Arméniens arrivés par bateau dans les années vingt, qui ont peuplé les quartiers pauvres d’Athènes et de Thessalonique. Ils vibraient au son du rebetiko, musique des basfonds où l’on chantait l’exil, la détresse et l’amour déchu…

Espace Charles Aznavour Avenue Paul Vaillant Couturier 95400 Arnouville Arnouville 95400 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-04T20:45:00+02:00 – 2024-04-04T22:00:00+02:00

Papiers d’Arménie Spectacle

Jean Christophe TORRES