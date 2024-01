KID PALACE ESPACE BREMONTIER Ares, samedi 13 avril 2024.

Histoire de se retrouver, en famille, pour danser et s’amuser ! Le collectif des Soeurs Fusibles a créé le Kid Palace un night-club pas comme les autres : une boîte de nuit… de jour, pour enfants à partir de 5 ans.Aussi féerique qu’excentrique, la boite reprend tous les clichés des établissements pour adultes : videurs, artifices incroyables, boule à facettes géante, lumières dignes des plus grands clubs d’Ibiza, smoking machines, DJ de renommée internationale, cadeaux à gagner ! Dans cette ambiance festive, des personnages en tout genre se croisent au son des dernières nouveautés musicales, mais aussi des… vieilleries, et ce, pour le plus grand bonheur des petits et des plus grands…Le collectif des Soeurs Fusibles est un laboratoire artistique à géométrie variable, composé d’artistes professionnels, de techniciens du spectacle, de restaurateurs, de travailleurs sociaux, voire même d’artisans !Ces artistes mettent un point d’honneur à ne rien faire comme les autres, se jouant des clichés en embarquant le public dans une folie contagieuse…

Tarif : 5.00 – 5.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 17:00

ESPACE BREMONTIER 1, ROUTE DU TEMPLE 33740 Ares 33