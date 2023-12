Festival Les Feux de l’Humour – 15ème édition Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas, 13 mai 2024, Plougastel-Daoulas.

Plougastel-Daoulas Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-13

fin : 2024-05-18

.

Pendant une semaine et pour la 15ème fois, la ville de Plougastel va de nouveau vivre au rythme des rires et des larmes du public. Cette édition sera aussi l’occasion d’aller apporter le festival dans de nombreux lieux de la ville.

A l’Avel Vor, les festivités s’ouvriront avec le spectacle de Yann Guillarme tandis que la suite de la semaine sera rythmée par les prestation de Pablo Mira et Guillermo Guiz orchestrées par Diogène Productions.

Une 15ème édition dont la clôture sera assure par le traditionnel Tremplin des Feux de l’Humour ! Il se chuchote même que la soirée pourrait se prolonger un peu…

Informations pratiques :

Les tarifs sont variables en fonction des séances et spectacles.

.

Espace Avel Vor Route Santik Beneat

Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne



