ANTTI PAALANEN ESPACE AVEL-VOR Plougastel Daoulas, vendredi 5 avril 2024.

Associer la musique traditionnelle finlandaise à l’Electronic Dance Music, le tout à l’accordéon : voici la gageure d’Antti Paalanen.L‘artiste superpose ainsi l’ambiance bon enfant de l’accordéon aux beats entêtants des musiques électroniques. Après tout, l’accordéon a toujours fait danser. Avec Antti Paalanen, c’est juste un peu plus costaud. Il a ainsi créé un son totalement personnel et sauvage sur son accordéon qu’il a baptisé Breathbox (la machine à respirer), personne à part entière dans ses concerts.Amoureux de métal depuis l’adolescence, Antti Paalanen ajoute à ce mélange technoïdes un chant guttural qui s’inspire des traditions sibériennes. Cette fusion de l’ancien et du moderne donne l’impression de participer à une fête viking sous acide… La techno à bretelles est née !

Tarif : 14.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-05 à 20:30

ESPACE AVEL-VOR 135 ROUTE DE SANTIK BENEAT 29470 Plougastel Daoulas 29