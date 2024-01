Exposition : Bienvenue au monde ! Un voyage extraordinaire autour de la terre Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Fin : 2024-04-29T08:30:00+02:00 – 2024-04-29T19:00:00+02:00 Une exposition de livres de photographie proposée parles Prix HiP dans le cadre du Printemps de la photographie. Les livres font voyager, dit-on. Que diriez-vous alors d’embarquer pour un périple inoubliable autour du monde, un livre à la main et sans quitter le territoire ? De l’Écosse au Japon, de Haïti au Monténégro, faites le tour du globe comme jamais vous ne l’auriez imaginé. Destinations improbables, civilisations insoupçonnées, cultures oubliées. L’exposition exceptionnelle Bienvenue au monde vous offre l’opportunité de vous reconnecter à la planète. Que connaissiez-vous vraiment du monde ? Que retiendrez-vous de ce voyage en Photographie ? Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid http://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid/ Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 9h à 19h.

