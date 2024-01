LA STRADA ESPACE ANDRE LEJEUNE Gueret, dimanche 26 mai 2024.

Dimanche 26 mai 2024 – 16h00 Espace André Lejeune La Strada Saviez-vous que Nino Rota, compositeur fétiche des B.O. de Fellini avait été compositeur d’opéras ?Le programme du concert invite à découvrir les deux aspects de la musique de Nino Rota, à savoir la musique savante et la musique de film. Le compositeur laisse à la postérité près de 170 musiques de films et reste associé à jamais au cinéma de Fellini pour qui il a signé notamment la musique de La Strada, et celle de du Guépard de Visconti. Mais Il s’est fait connaître aussi par sa musique instrumentale, de chambre, symphoniquelyrique !

Tarif : 28.20 – 28.20 euros.

Début : 2024-05-26 à 16:00

Réservez votre billet ici

ESPACE ANDRE LEJEUNE AVENUE RENE CASSIN 23000 Gueret 23