Conférence Espace Albert Camus Maurepas Catégories d’Évènement: Maurepas

Yvelines Conférence Espace Albert Camus Maurepas, 23 mai 2024, Maurepas. Conférence Jeudi 23 mai 2024, 14h00 Espace Albert Camus Entrée libre Conférence proposée par le Maurepas-Club de la ville de Maurepas

Histoire de métamorphoses

De Mme Diane Gouard

Les dieux antiques sont adeptes des métamorphoses. Ils se griment, changent d’aspect, deviennent animaux ou éléments pour satisfaire leurs envies. Mais il arrive aussi qu’ils usent de cette transformation spectaculaire pour punir ou sauver des mortels: narcisses, jacinthes, rivières et rochers sont parfois le résultat de ces manipulations divines que les artistes se sont plu à représenter. Espace Albert Camus 4 Rue De La Beauce 78310 Maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France 01 30 66 55 10 https://www.facebook.com/espacealbertcamusmaurepas Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-23T14:00:00+02:00 – 2024-05-23T15:00:00+02:00

2024-05-23T14:00:00+02:00 – 2024-05-23T15:00:00+02:00 conférence Détails Catégories d’Évènement: Maurepas, Yvelines Autres Lieu Espace Albert Camus Adresse 4 Rue De La Beauce 78310 Maurepas Ville Maurepas Departement Yvelines Lieu Ville Espace Albert Camus Maurepas latitude longitude 48.766973;1.944355

Espace Albert Camus Maurepas Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maurepas/