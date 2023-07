TILT Espace Albert Camus Maurepas, 4 mai 2024, Maurepas.

TILT Samedi 4 mai 2024, 17h00 Espace Albert Camus Tarif plein : 12€ / Tarif réduit : 9€ / Tarif pass : 7€

Cie Chapi Chapo

TILT ! est un concert qui redonne vie à l’une des décennies les plus cultes, joyeuses et insouciantes de notre imaginaire collectif : les années 80 !

Au milieu d’une chambre, entre les puzzles éparpillés, le radiocassette et les patins à roulettes, les musiciens de Cie Chapi Chapo et les petites musiques de pluie réinventent la bande son de leur enfance.

A l’aide de jouets vintage et amplifiés, guitares toy et mini synthétiseurs, les artistes interprètent une partition multicolore qui navigue entre rock, électro et pop music !

Dès 4 ans

Espace Albert Camus 4 Rue De La Beauce 78310 Maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France 01 30 66 55 10 https://www.facebook.com/espacealbertcamusmaurepas [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3165 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-04T17:00:00+02:00 – 2024-05-04T18:30:00+02:00

Concert toy music