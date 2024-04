Escape game littéraire et sportif Médiathèque Le Parnasse Saint-Louis, mardi 9 juillet 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-09T14:00:00+02:00 – 2024-07-09T16:00:00+02:00

Fin : 2024-07-10T14:00:00+02:00 – 2024-07-10T17:00:00+02:00

Dans le cadre de Partir en Lire, dont le thème de l’édition 2024 est « sports & jeux », nous proposerons un escape game littéraire et sportif.

Nous accueillerons l’autrice jeunesse Betty Piccioli, spécialisée dans les « livres dont vous êtes le héros ». Avec les éducateurs sportifs de la ville de Saint-Louis, elle encadrera le jeu d’orientation inspiré d’un de ses ouvrages,

En groupe, les enfants découvriront une histoire page par page, dont la trame sera différente en fonction des choix qu’ils feront. Pour chaque page, ils partiront à l’aventure et devront réaliser une épreuve (énigme à résoudre, parcours sportif, jonglage…) qui leur permettra d’accéder à la page suivante.

Leur avancée dépendra des orientations qu’ils auront choisies. Pour chaque équipe, l’objectif sera de trouver la bonne fin de l’histoire.

La veille, Betty Piccioli animera également un atelier d’écriture. Les enfants pourront réaliser une « histoire dont vous êtes le héros », sur une thématique définie à l’avance.

Le temps de l’évènement, en partenariat avec la librairie Encrage de Saint-Louis, la médiathèque mettra en avant des ouvrages sur le thème « sport & jeux », mais aussi des livres-jeux « dont vous êtes le héros », ainsi que des livres de l’autrice invitée afin de faire découvrir et de promouvoir son travail auprès du public.

Le public :

Jeu et atelier : de 9 à 15 ans, dont des jeunes issus des quartiers de la ville

Nous inviterons également des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville, en lien avec les éducateurs de quartier.

Le lieu : à la médiathèque de Saint-Louis et hors les murs dans la ville (encore à définir).

Les dates : mardi 9 et mercredi 10 juillet 2024

Les partenaires : Cette animation se fera en partenariat avec la librairie Encrage (librairie généraliste indépendante de Saint-Louis) ainsi qu’avec les éducateurs de quartiers et les éducateurs sportifs de la ville de Saint-Louis.

