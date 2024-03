ESCAPE GAME L’affaire des poisons Besançon, lundi 1 juillet 2024.

ESCAPE GAME L’affaire des poisons Besançon Doubs

Entre intrigues, logique, énigmes, indices, manipulations et autres jeux de dupes, parviendrez-vous à résoudre dans le temps imparti la sulfureuse Affaire des poisons ?

La Citadelle a abrité dans ses geôles plusieurs protagonistes de l’affaire des poisons qui fit scandale à la Cour de Louis XIV au XVIIe siècle. Une affaire où il est question d’adultères, de complots, de trahisons, d’empoisonnements, de mages, de sorcières et de prêtres sataniques s’adonnant allègrement aux messes noires et aux sacrifices humains… Cette rocambolesque et fantasque affaire touche l’entourage le plus proche du Roi-Soleil ; Mme de Montespan elle-même, célèbre maîtresse du roi, est mise en cause…

En immersion dans une pièce à l’atmosphère mystérieuse, vous devrez aiguiser vos sens et vos neurones pour relever le défi en une heure maximum, sinon c’est perdu !

Un escape game réalisé par la Clé du Bastion.

Plus d’informations ICI

Horaires, jours de réservation et tarifs sur notre billetterie en ligne.

Important !

Prévoir un vêtement chaud, l’enquête pourrait bien vous mener dans des endroits sombres et froids !

Afin de résoudre l’enquête dans les délais impartis, merci de vous présenter 1/4 d’heure en avance (comptez 15 min de montée en plus depuis l’entrée de la Citadelle).

Pour aller plus loin…

Un Escape Game est un jeu d’aventure et d’énigmes dans un lieu au décor immersif. Pendant 60 minutes, vous serez transporté dans le XVIIe siècle, pour y résoudre de nombreuses énigmes et des mini-jeux afin de pouvoir ouvrir serrures et cadenas qui vous bloquent le chemin. Communication, organisation et collaboration sont indispensables pour remporter la victoire. Sans oublier de bien ouvrir l’œil pour trouver les indices cachés dans les moindres recoins.

A vous de jouer !

Durée Environ 1h

Public concerné à partir de 6 ans accompagné de 2 adultes minimum 81 81 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01 09:00:00

fin : 2024-08-31 19:00:00

99 Rue des Fusillés de la Résistance

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@citadelle.besancon.fr

L’événement ESCAPE GAME L’affaire des poisons Besançon a été mis à jour le 2024-03-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON