[Escape game] Chien pourri (de 7 à 12 ans) Tourville-sur-Arques, mardi 23 avril 2024.

Escape game Chien pourri pour les 7/12 ans. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Chaplapla ! Chien Pourri a trouvé son cadeau LA pompe qui peut regonfler son meilleur ami. En attendant le jour de la surprise, il l’a rangée dans un coffre fermé à triple tour et a caché les codes des cadenas dans Paris… Évidemment, c’est le grand jour et il ne se souvient ni des codes ni de la cachette ! Heureusement, il se rappelle avoir laissé des informations un peu partout. Vous voulez bien lui donner un coup de patte ?

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 14:30:00

fin : 2024-04-23

Château de Miromesnil

Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie chateaumiromesnil@orange.fr

