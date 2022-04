ESCAPE GAME AU JARDIN ÉTOILÉ Paimbœuf Paimbœuf Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

ESCAPE GAME AU JARDIN ÉTOILÉ Paimbœuf, 13 juillet 2022, Paimbœuf. ESCAPE GAME AU JARDIN ÉTOILÉ Quai Edmond Libert Jardin Étoilé Paimbœuf

2022-07-13 – 2022-07-13 Quai Edmond Libert Jardin Étoilé

Paimbœuf Loire-Atlantique Résoudre les mystères de l’oeuvre pour en sortir vainqueur.

Venez vous amuser en famille dans une oeuvre d’art très singulière : Le Jardin étoilé !

Saurez-vous jouer en équipe et répondre aux énigmes, trouver les objets cachés et décrypter les messages codés pour sauver les étoiles de ce jardin pas comme les autres ?

})(); Quai Edmond Libert Jardin Étoilé Paimbœuf

