Escape Game A l’abordage de l’égalité Yzeure Catégories d’Évènement: Allier

Yzeure

Escape Game A l’abordage de l’égalité, 22 mars 2023, Yzeure . Escape Game A l’abordage de l’égalité Bar d’Yzatis Yzeure Allier

2023-03-22 14:00:00 14:00:00 – 2023-03-22 17:00:00 17:00:00 Yzeure

Allier Escape game proposé par le collectif H. Auclert « A l’abordage de l’égalité ». En partenariat avec la ville d’Yzeure. +33 4 70 48 53 46 Yzeure

