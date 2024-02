Escapades Sortie en kayak au Lac du Der Giffaumont-Champaubert, mercredi 21 août 2024.

Escapades Sortie en kayak au Lac du Der Giffaumont-Champaubert Marne

Tout public

Embarquez à bord de votre kayak et suivez le guide à la découverte naturelle et historique du Lac du Der. Possibilité de faire la balade en paddle. Prévoir un vêtement imperméable en cas de pluie. Quelques combinaisons et vestes peuvent être mises à disposition en cas de froid. Sur réservation 03 26 72 62 80 / tourisme@lacduder.com 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-21

fin : 2024-08-21

Presqu’île de Champaubert

Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est tourisme@lacduder.com

