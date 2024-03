Escapades nature Atelier fabrication d’ocarinas par Cédric Cortot Centre EDEN Cuisery, jeudi 18 avril 2024.

Escapades nature Atelier fabrication d’ocarinas par Cédric Cortot Centre EDEN Cuisery Saône-et-Loire

À partir de 8 ans.

Atelier animé par Cédric Cortot, artiste photographe et sculpteur.

Initiation à la réalisation d’ocarinas fabriqué à partir de terre séchant à l’air libre. Cet atelier vous permettra de vous familiariser avec le travail de la terre. Vous apprendrez les bases pour réaliser des ocarinas et vous pourrez ensuite les décorer selon vos envies. Terre et matériel fournis.

Nombre de places limité. Tous les enfants doivent être accompagnés par un adulte.

Visite de l’espace muséographique non incluse. 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 14:00:00

fin : 2024-04-18 16:00:00

Centre EDEN 126, Rue de l’Eglise

Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté eden71@saoneetloire71.fr

