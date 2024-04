Escapades Estivales Gourmande chez Mirabeille Chemin de Courroyes Hautes Saint-Chamas, lundi 19 août 2024.

Venez découvrir le travail de l’apiculture, expérience riche en goût et en découverte dans un cadre de verdure. Christelle vous expliquera le métier, de la transhumance jusqu’à la récolte pour finir par une dégustation de miel.

Pour les plus gourmands, un gouter vous sera proposé au tarif de 5€ comprenant une boule de glace, une tranche de pain d’épices et un cube de nougat faits maison. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-19 14:30:00

fin : 2024-08-19 16:00:00

Chemin de Courroyes Hautes 13140 Miramas

Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@tourismesaintchamas.fr

