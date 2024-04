Escapades Estivales dessiner avec M & Toi Art Chez M & Toi Art Saint-Chamas, vendredi 16 août 2024.

La pause apaisante et créative de l’été

L’atelier M & Toi Art se situe dans un endroit atypique mobil home dans la pinède et situé sur le sentier du patrimoine.

Activité à partir de 7 ans.

Le but de cet atelier est de découvrir le dessin dit apaisant ou anti stress. Adaptable en thématiques pour les plus créatifs (manga, fleurs, animaux,..). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-16 10:00:00

fin : 2024-08-16 12:00:00

Chez M & Toi Art 516 chemin du Polygone

Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@tourismesaintchamas.fr

