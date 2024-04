Escapades Estivales au Musée Paul Lafran Montée des Pénitents Saint-Chamas, mardi 16 juillet 2024.

Le Musée Municipal Paul Lafran, situé dans le quartier des Pénitents au pied de la colline, vous donne rendez-vous pour une visite commentée par Evelyne VALADE, qui présentera les ex-voto de la chapelle et autres objets patrimoniaux.

Entre 9h30 et 12h vous aurez le privilège de visiter la Chapelle Notre Dame de Miséricorde ouverte au public pour l’occasion. (Re)découvrez ce patrimoine bâti sur la colline avec une vue panoramique sur Saint-Chamas et sur l’étang. .

Début : 2024-07-16 09:45:00

fin : 2024-07-16 10:45:00

Montée des Pénitents MUSEE PAUL LAFRAN

Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@tourismesaintchamas.fr

