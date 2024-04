Escapades Estivales au Domaine de Suriane SCEA DU DOMAINE DE SURIANE Saint-Chamas, samedi 20 juillet 2024.

Escapades Estivales au Domaine de Suriane SCEA DU DOMAINE DE SURIANE Saint-Chamas Bouches-du-Rhône

Balade découverte guidée à pied à la découverte de notre terroir suivie d’une dégustation des vins du domaine.

En supplément, le domaine peut fournir un panier pique nique vigneron pour deux personnes composé de produits locaux incluant une bouteille de vin et de l’eau. Tables et chaises à disposition à l’ombre.

Prévoir chaussures fermées, lunettes de soleil, chapeau et eau. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 09:30:00

fin : 2024-07-20 11:30:00

SCEA DU DOMAINE DE SURIANE 5600 CD 10

Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Escapades Estivales au Domaine de Suriane Saint-Chamas a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de Tourisme de Saint Chamas