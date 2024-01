Escapade nature « Lecture du paysage » Centre EDEN Cuisery, mardi 27 février 2024.

Escapade nature « Lecture du paysage » Centre EDEN Cuisery Saône-et-Loire

Tout public, à partir de 8 ans.

Venez initier vos sens pour apprendre à lire autrement le paysage épuré du Site des Charmes. Ecoutez, sentez, touchez, ouvrez l’œil et préparez vos papilles ! Au programme jeux sensoriels et activités créatives et méditatives.

Visite libre de l’espace muséographique non incluse.

Sur réservation- nombre de places limité. EUR.

Centre EDEN 126 rue de l’Église

Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté eden71@saoneetloire71.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 14:00:00

fin : 2024-02-27 16:30:00



