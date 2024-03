ESCALE Métiers du soin et de l’accompagnement ERIP Limoges Limoges, mardi 16 avril 2024.

ESCALE Métiers du soin et de l’accompagnement Venez participer à une journée découverte des métiers du soin et de l’accompagnement ! Au programme information sur les formations et activités ludiques de découverte au travers d’un escape game ! Mardi 16 avril, 10h00 ERIP Limoges Sur inscription : https://www.eriplimoges.fr/events/escale-metiers-du-soin-et-de-laccompagnement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T10:00:00+02:00 – 2024-04-16T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-16T10:00:00+02:00 – 2024-04-16T16:30:00+02:00

ESCALE Métiers du soin et de l’Accompagnement

Date : 16/04/2024

Lieu : ERIP Limoges, 31 av Baudin 87000 Limoges

De 10h à 12h : rencontre avec Polaris Formation pour une réunion d’information et échanges sur les formations en lien avec les métiers du soin et de l’accompagnement

De 14h à 16h30 : escape game « Ou est passé Mme Duval ? » pour découvrir autrement et de façon ludique les métiers du soin et de l’accompagnement + Test d’un simulateur de vieillesse et visionnage de vidéos métiers avec casques virtuels

ERIP Limoges 31 avenue Baudin 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.eriplimoges.fr/events/escale-metiers-du-soin-et-de-laccompagnement »}]

escape game soins