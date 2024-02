ESCALE GOURMANDE SUR LE CANAL DU MIDI Capestang, lundi 19 août 2024.

Visite guidée suivie d’une rencontre conviviale avec les producteurs et artisans locaux autour d’une dégustation de vin et de produits du terroir.

Dominique votre guide conférencier vous invite dans un voyage fabuleux, à la découverte du plus grand port situé sur le Canal du Midi entre Béziers et le Somail sur le Grand Bief. Histoire et anecdotes d’hier à aujourd’hui pour tout savoir sur les ouvrages construits au XVIIème siècle.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-19 18:30:00

fin : 2024-08-19 19:30:00

Quai Elie Amouroux

Capestang 34310 Hérault Occitanie

