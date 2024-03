Escale au camping Visite « Dédale de ruelles » Rue Pierre Pigot Écouché-les-Vallées, lundi 17 juin 2024.

Escale au camping Visite « Dédale de ruelles » Rue Pierre Pigot Écouché-les-Vallées Orne

Au départ de l’aire de camping-car, rue Pierre Pigot, venez découvrir l’histoire d’Ecouché accompagnée d’une guide conférencière. Oserez-vous vous perdre dans les petites ruelles caractéristiques d’Ecouché et découvrir les nombreuses tours escaliers ? Pourquoi l’église a une partie en ruine, et cet autel étrange au fond d’une place…

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Terres d’Argentan.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-17 10:30:00

fin : 2024-06-17 12:00:00

Rue Pierre Pigot Aire de camping-car

Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie tourisme@terresdargentan.fr

L’événement Escale au camping Visite « Dédale de ruelles » Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2024-03-12 par Argentan Intercom