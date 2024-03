Escalade sur Falaises au Mont Dol Mont Dol Mont-Dol, vendredi 19 avril 2024.

Escalade sur Falaises au Mont Dol Découverte ou perfectionnement pour tous les niveaux ! Vendredi 19 avril, 09h30, 13h30 Mont Dol Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T09:30:00+02:00 – 2024-04-19T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-19T13:30:00+02:00 – 2024-04-19T16:30:00+02:00

Le vendredi 19 avril, venez vous initier ou vous perfectionner à l’escalade sur falaises du Mont Dol!

2 créneaux sont proposés , RDV sur place sur le parking du cimetière, pour chaque créneau.

– De 9h30 à 12h30

– De 13h30 à 16h30

Niveau technique requis : maîtriser les techniques de sécurité de l’assurage en 5 temps en moulinette.

En terme de matériel le siuaps prévoit tout le matériel nécessaire sauf les chaussons: il est toujours possible de grimper en basket mais ce n’est pas l’idéal. Vous pouvez prendre votre propre matériel.

Prévoir de quoi s’hydrater et grignoter et de la crème solaire si le soleil est annoncé.

Adapter sa tenue en fonction de la météo.

Si la pluie est annoncée, la sortie SERA ANNULÉE en vous prévenant par mail.

Lieu de RDV

Inscriptions à partir du mercredi 20 mars à 13h sur le site « mon espace siuaps »

Mont Dol 48.57070978155873, -1.765370915525198 Mont-Dol 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « options »: {« _zoom »: {« range »: {« min »: 3, « max »: 21}, « label »: « Zoom », « value »: 18}, « _aspect »: {« values »: {« 600×600 »: « Square », « 600×450 »: « Album », « 450×600 »: « Portrait »}, « label »: « Map orientation », « value »: « 600×450 »}}, « description »: « Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Parking du cimetiu00e8re », « provider_name »: « Google Maps », « thumbnail_url »: « https://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=48.5694695%2C-1.7659573&zoom=18&size=900×900&language=en&sensor=false&client=google-maps-frontend&signature=Y8mgUfwZJ0lXMUDI7YksxOlCBQ4 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.google.com/maps/place/Parking+du+cimetiu00e8re/@48.5694695,-1.7659573,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0xf0bc2d14531650ab!2sCimetiu00e8re+communal,+Rue+de+l’u00c9glise+Saint-Pierre,+35120+Mont-Dol!3b1!8m2!3d48.5698222!4d-1.7649517!3m4!1s0x480e99d8b1ec6681:0xd1cbb4a9f3db5f56!8m2!3d48.5693942!4d-1.7645641 », « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.google.com/maps/place/Parking+du+cimetiu00e8re/@48.5694695,-1.7659573,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0xf0bc2d14531650ab!2sCimetiu00e8re+communal,+Rue+de+l’u00c9glise+Saint-Pierre,+35120+Mont-Dol!3b1!8m2!3d48.5698222!4d-1.7649517!3m4!1s0x480e99d8b1ec6681:0xd1cbb4a9f3db5f56!8m2!3d48.5693942!4d-1.7645641 »}, {« link »: « https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php »}]

siuaps animations