Érosion côtière et submersion marine en Finistère du constat à l’action Conférence Port de Plaisance du Moulin Blanc Brest, mardi 2 avril 2024.

Érosion côtière et submersion marine en Finistère du constat à l’action Conférence Port de Plaisance du Moulin Blanc Brest Finistère

Avec 2 283km de côtes, le Finistère, 1er département côtier de France par son linéaire, est vulnérable aux risques littoraux et fluviaux. À plus long terme, les projections de hausse du niveau marin qui pourraient atteindre 1 mètre d’ici 2 100 vont accroître les submersions de faible ampleur perturbant l’activité économique, accélérer l’érosion des côtes et engendrer des submersions rares mais très étendues. Face à cette situation , les élus littoraux expriment régulièrement un besoin de connaissance relatif aux risques littoraux et aux moyens d’adaptation envisageables.

Dans le cadre de l’assistance qu’il propose aux collectivités (observation des risques et sensibilisation) , le partenariat Litto’Risques (UBO / CD29 / CEREMA) a élaboré un guide méthodologique et une série documentaire dédiés à la gestion des risques littoraux.

– Vincent Ducros, Chargé de mission risques littoraux au conseil départemental du Finistère.

– Alain Henaff, Enseignant chercheur en géomorphologie littorale à l’Université de Bretagne Occidentale.

– Elisée Gregnon, Responsable d’études eau et risques au CEREMA.

– Nicolas Le Dantec, Ingénieur de recherche à l’Université de Bretagne Occidentale. .

Début : 2024-04-02 20:30:00

fin : 2024-04-02

Port de Plaisance du Moulin Blanc Océanopolis

Brest 29200 Finistère Bretagne

