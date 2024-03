ERJA LYYTINEN (Rock – FINLANDE) + BASKERY La Boîte à Musiques Wattrelos, samedi 20 avril 2024.

ERJA LYYTINEN (Rock – FINLANDE) + BASKERY (Rockabilly Country Blues – SUEDE) Samedi 20 avril, 20h30 La Boîte à Musiques Billetterie / BILLETWEB – Tarifs : 15 €

Guitariste et chanteuse finlandaise influencée notamment par Aretha Franklin et Bonnie Raitt, Erja Lyytinen sort son 1er album en 2002. Elle en est aujourd’hui à son… dixième ! Elle incorpore à son blues riche en slide, des sonorités pop, soul et rock qui lui permettent de mettre d’accord les mélomanes les plus exigeants et le grand public. En 2017, elle reçoit l’award du “Best Blues Guitarist”, et en 2018, elle est invité sur scène par Carlos Santana qui dira d’elle “She is the future”.

BASKERY 3 sœurs Suédoises irrésistibles mais aussi groupe de Rockabilly Country Blues américain suédois formé en 2007 par les sœurs Greta, Stella et Sunniva Bondesson. Sensation des festivals de l’Eté 2008 en Europe et aux États-Unis le groupe est fort d’un Banjo, d’une Contrebasse, d’une Guitare et d’une harmonie vocale particulière aux 3 sœurs. Mélange entre douce mélancolie, raillerie énergique et désespoir brut.

Informations : Wattrelos Tourisme au 03.20.75.85.86 ou à contact@wattrelos-tourisme.com

La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos 59150 Crétinier Nord Hauts-de-France