CONCERT: ENCHANTEMENTS Épinal, 6 avril 2024, Épinal.

Épinal,Vosges

L’orchestration s’apparente parfois à une science magique capable, telle l’alchimie, d’associer les timbres pour en tirer de l’or. Les compositeurs de ce programme étaient précisément de vrais magiciens de l’orchestre. Comment ne pas succomber à l’envoûtante évocation des paysages d’Écosse par Felix Mendelssohn, ou à la féérie kaléidoscopique de Francis Poulenc

Dans le premier concerto que lui dédie Carl Maria von Weber, la clarinette se fait tour à tour fougueuse, tendre, ensorcelante… et diablement virtuose ! Autant de qualités que possède indéniablement Arthur Stockel, jeune clarinette solo de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg.

Max Dozolme, producteur à France Musique, saura mieux que personne nous guider à travers ces trésors musicaux.

Un concert irrésistible !. Tout public

Samedi 2024-04-06 20:00:00 fin : 2024-04-06 22:00:00. 15 EUR.

Orchestration is sometimes likened to a magical science capable, like alchemy, of combining timbres to extract gold. The composers on this program were true orchestral magicians. How could we fail to fall under Felix Mendelssohn?s spellbinding evocation of Scottish landscapes, or Francis Poulenc?s kaleidoscopic enchantment?

In the first concerto dedicated to her by Carl Maria von Weber, the clarinet is in turn spirited, tender, bewitching? and devilishly virtuosic! Arthur Stockel, young principal clarinet of the Orchestre Philharmonique du Luxembourg, undeniably possesses all these qualities.

Max Dozolme, producer at France Musique, knows better than anyone how to guide us through these musical treasures.

An irresistible concert!

La orquestación se asemeja a veces a una ciencia mágica capaz, como la alquimia, de combinar timbres para extraer oro. Los compositores de este programa son verdaderos magos de la orquesta. ¿Cómo no caer bajo la evocación hechizante de los paisajes escoceses de Felix Mendelssohn o el encanto caleidoscópico de Francis Poulenc?

En el primer concierto que le dedicó Carl Maria von Weber, el clarinete es a la vez enérgico, tierno, hechizante… ¡y endiabladamente virtuoso! Arthur Stockel, joven clarinete principal de la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, posee todas estas cualidades.

Max Dozolme, productor de France Musique, nos guiará a través de estos tesoros musicales.

Un concierto irresistible

Die Orchestrierung ist manchmal wie eine magische Wissenschaft, die wie die Alchemie Klangfarben zu Gold verarbeiten kann. Die Komponisten dieses Programms waren wahre Zauberer des Orchesters. Wie könnte man nicht Felix Mendelssohns betörender Beschwörung der schottischen Landschaft oder Francis Poulencs kaleidoskopischem Zauber verfallen?

In Carl Maria von Webers erstem Klarinettenkonzert ist die Klarinette temperamentvoll, zärtlich, bezaubernd und teuflisch virtuos All diese Qualitäten besitzt Arthur Stockel, der junge Soloklarinettist des Orchestre Philharmonique du Luxembourg, zweifellos.

Max Dozolme, Produzent bei France Musique, wird uns wie kein anderer durch diese musikalischen Schätze führen.

Ein unwiderstehliches Konzert!

