RUN ACCESS Faculté de Droit Épinal Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-04-21 14:00:00

fin : 2024-04-21

La faculté de droit à Epinal organisera à Epinal une course de sensibilisation au handicap, la Run’access.

Plusieurs distances sont proposées 3 km, 6 km ou 10 km

Inscription par mail: runaccessepinal@gmail.com, RDV sur le parking entre le tribunal et la faculté de Droit à partir de 14h.

Ouverture du Village à 14h00 et départ de la course à 15hTout public

Faculté de Droit 2 Rue de la Maix

Épinal 88000 Vosges Grand Est runaccessepinal@gmail.com



