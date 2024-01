FESTIVAL ZINC GRENADINE Épinal, samedi 20 avril 2024.

FESTIVAL ZINC GRENADINE Épinal Vosges

Début : Samedi 2024-04-20

fin : 2024-04-21

Fête Régionale du livre Jeunesse.

Avec une vingtaine d’auteurs et illustrateurs invités en dédicace et deux maisons d’édition installés dans de moelleux canapés à hauteur d’enfants sous chapiteau, dans un décor de rêve et une ambiance de fête.

Tout autour, conteurs, musiciens, théâtreux et autres saltimbanques animeront le site spectacles et animations et ce sera le grand retour du ManèZe à pédaler.

Soirée festive le samedi avec musique et petite restauration.

Zinc Grenadine, une fenêtre grande ouverte sur l’imaginaire et des rêves à partager !Tout public

0 EUR.

Épinal 88000 Vosges Grand Est zincgrenadine@aol.com



