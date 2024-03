Epicentre. Périphérie, une projection performée Musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray, vendredi 28 juin 2024.

Une projection performée par Marie-Hélène Lafon et Claire Angelini à partir de leur livre Écrire serait l’épicentre du jour et du film L’année où le temps est sorti de ses gonds (inédit).

La séance à Bibracte revient sur la genèse et la fabrication de ces deux travaux à quatre mains. C’est une forme inédite de présentation qui est ici proposée, une lecture-performée des deux autrices, jalonnée d’extraits, dessinés et filmés, pour un moment unique.

Marie-Hélène Lafon est professeure agrégée et écrivaine française. Elle est lauréate de nombreux prix littéraires dont le prix Goncourt de la nouvelle en 2016 et le prix Renaudot en 2020. Son œuvre est en partie consacrée au Cantal dont elle est originaire.

Claire Angelini explore par l’installation, le cinéma, la photographie et le dessin, les relations politiques entre l’art et l’histoire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28 20:30:00

fin : 2024-06-28 23:00:00

Musée de Bibracte D274

Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

