ENVERS DU DECOR Palais des Beaux-Arts Lille, jeudi 12 septembre 2024.

ENVERS DU DECOR A l’heure où le musée ferme ses portes, partez à la rencontre d’une actualité du musée. Jeudi 12 septembre, 17h30 Palais des Beaux-Arts 4 € / gratuit pour les étudiant.e.s et les moins de 30 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-12T17:30:00+02:00 – 2024-09-12T18:30:00+02:00

Fin : 2024-09-12T17:30:00+02:00 – 2024-09-12T18:30:00+02:00

Les coulisses de l’exposition Monet à Vétheuil : Les saisons d’une vie

Avec Delphine Rousseau, conservatrice du patrimoine département 18e et 19e siècles, co-commissaire de l’exposition.

Les coulisses d’une exposition, c’est une multiplicité de métiers s’activant avant le jour J pour offrir aux publics une expérience esthétique, intellectuelle et émotionnelle la plus riche possible.

Cette visite vous dévoilera un petit coin de voile sur ces effervescentes coulisses.

Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts

Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90

VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé