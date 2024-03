Entrez dans l’atelier du peintre médiéval Mérigny, mercredi 17 avril 2024.

Entrez dans l'atelier du peintre médiéval Mérigny Indre

Vendredi

Peintures et fresque du moyen-âge, profitons de la chapelle de Plaincourault pour en apprendre plus sur ces techniques.

L’intérêt de cette chapelle construite au XII -ème siècle doit beaucoup à ses peintures murales. Mettons-nous dans la peau d’un peintre du Moyen-âge et découvrons les fresques de la chapelle de Plaincourault. Nous réaliserons notre fresque personnelle en nous inspirant des décors du monument. 4.44.4 4.4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 10:00:00

fin : 2024-04-17

Mérigny 36220 Indre Centre-Val de Loire accueil@destination-brenne.fr

