Entreprendre en Béarn – Salon de la Création & Reprise d’entreprise, Pau éklore-ed School of Management (ESC Pau) Pau, jeudi 18 avril 2024.

Entreprendre en Béarn – Salon de la Création & Reprise d’entreprise, Pau Futurs entrepreneurs, venez poser toutes vos questions aux 40 spécialistes de la création & reprise d’entreprise présents le 18 avril 2024 au salon Entreprendre en Béarn ! Jeudi 18 avril, 13h30 éklore-ed School of Management (ESC Pau) entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-18T13:30:00+02:00 – 2024-04-18T17:30:00+02:00

La Chambre de Commerce et d’Industrie Pau Béarn, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées-Atlantiques et la Région Nouvelle-Aquitaine, invite les créateurs d’entreprise et tous les porteurs de projets ou d’idées à participer au salon Entreprendre en Béarn, l’après-midi dédié à la création et reprise d’entreprise en Béarn.

Aides et financements, statut juridique, protection sociale du chef d’entreprise, fiscalité, dispositifs de démission reconversion, pôle emploi, formation, prévisionnel d’activité et business plan, assurance, statut d’étudiant créateur, micro entreprise… un professionnel est là pour vous répondre !

Le salon Entreprendre en Béarn est organisé dans le cadre de la Quinzaine de la création d’entreprise en Nouvelle-Aquitaine.

éklore-ed School of Management (ESC Pau) 3 rue saint-John Perse, 64000 Pau Pau 64000 Pau Nord Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

