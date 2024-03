ENTRE CIEL, TERRE ET MER Gîte de la Margueritelle 80120 QUENS Quend, lundi 22 avril 2024.

ENTRE CIEL, TERRE ET MER dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 22 – 26 avril Gîte de la Margueritelle 80120 QUENS

Nous avons la volonté d’amener les enfants, assistés à la 37ème édition de la compétition internationale de cerf-volant organisée par la ville de Berck-sur-mer (62600).

Cet événement populaire dans les hauts de France et dans la France entière est un bon moyen de permettre aux enfants d’allier plaisir et découverte de la côte d’opale, hors vacances d’été.

HEBERGEMENT :

Nous séjournerons au gîte de « la Margueritelle » à Quend en baie de Somme, à environ 30 minutes en voiture de Berck, et à peine à 10 km des plages de « Quend-plage les pîns », au cœur d’une région préservée, la Picardie maritime

La Margueritelle nous accueille sur son site de 3 hectares de verdure, un hébergement de vacances en pleine campagne attenant à un parc arboré et verdoyant avec plan d’eau de 8000 m2 et une aire de jeux pour les enfants.

Nous y serons réparti en 3 groupes de 7 personnes maximum dans trois gîtes adjacents disposés en U autour d’une cour commune.

Chaque gîte tout confort, propose un espace repas, plusieurs sanitaires en fonction de leur capacité d’accueil, et des chambres avec lit simple pour chaque enfant.

L’un des trois gîtes à la capacité d’accueillir l’entièreté du groupe pour les repas, permettant ainsi un moment de partage plus convivial.

Les repas (petit déjeuner, déjeuner et souper) seront préparés par nos soins. En cas de sortie à la journée, les repas seront achetés au préalable (pique-nique) ou seront pris en restauration sur place.

ACTIVITES DE LOISIRS :

• 37ème rencontre de cerf-volants de Berck-sur-Mer :

Pendant dix jours, des centaines d’animaux marins, pieuvres géantes et autres créatures volantes surprenantes vont envahir le ciel de Berck-sur-Mer pour les Rencontres internationales de cerfs-volants 2024. Chaque journée sera rythmée par des ballets chorégraphiques en musique, présentés par l’ensemble des pilotes individuels, paires et équipes.

Sur la digue, sur la plage ou dans les airs, de nombreuses animations, ouvertes à tous, sont proposées tous les jours de 10h à 18h.

Avec un tel programme, nous avons l’embarras du choix lors de notre journée consacrée à cette rencontre entre « ciel et terre »… Souvenirs garantis !

• Parc d’attractions Bagatelle :

Nous passerons une journée au parc Bagatelle, qui est un parc d’attractions situé dans la commune de Rang-du-Fliers, sur la Côte d’Opale, dans la région Hauts-de-France. Il comprend une trentaine d’attractions ainsi que des jeux payants et spectacles. C’est le plus ancien parc d’attractions français en activité.

Sans s’en rendre compte cette activité est souvent facteur d’autonomie et dépassement de soi pour les enfants. Par expérience, les parents, trop souvent craintifs, ne laissent pas libre cours au courage de leur enfant. Nous leur en donnons la possibilité tout en respectant des mesures de sécurité très strictes.

ACTIVITES D’OBSERVATION ET DECOUVERTE :

Nous profiterons également de ce séjour pour réaliser d’autres visites éducatives.

• Visite guidée du musée de la marine d’Étaples :

Le Musée de la marine d’Étaples permet de découvrir l’habitat, les costumes, la vie des marins et des femmes de marins. Il est situé à Étaples dans le département du Pas-de-Calais. Le musée témoigne, sur plus de 600 m2 d’exposition, du passé de la commune, important port de pêche au début du xxe siècle. Une centaine de bateaux de pêche côtière y accostaient. Aujourd’hui l’ensemble de la flottille est basée au port de Boulogne-sur-Mer. Ce musée associatif ouvre ses portes en 1992. Ses collections sont constituées d’objets donnés par les pêcheurs étaplois. Elles s’étoffent régulièrement par d’autres dons et des acquisitions.

• Visite guidée du Chantier naval d’Étaples :

Ouvert depuis 1998 dans les locaux de l’ex chantier Leprêtre et géré par la ville d’Étaples, le chantier de construction naval est un site de préservation des savoir-faire locaux en construction navale bois, dont principalement les techniques de construction à clin. Issu des pays nordiques, c’est le mode de construction commun au bateau d’échouage du Boulonnais (flobart, cordier Berckois, canote d’Etaples…).

• Visite guidée du centre de la pêche artisanal Maréis :

Maréis est un centre d’interprétation sur la pratique de la pêche en mer artisanale. Installé dans l’ancienne usine Saint-Frères d’Étaples, surnommée « La Corderie », spécialisée dans confection de filets de pêche, boulevard Bigot-Descelers, l’établissement a ouvert ses portes en 2001.

Maréis fait découvrir aux visiteurs la vie des marins-pêcheurs étaplois, la filière du poisson et les fonds marins de la Manche et de la mer du Nord.

Les visites se font avec un médiateur issu de la marine locale qui commente pour les visiteurs les 2 000 m2 d’espace scénographié.

• Le parc ornithologique du Marquenterre :

Le Parc du Marquenterre situé au cœur de la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Somme est le lieu idéal pour observer la nature et surtout les oiseaux.

Cet espace protégé est depuis 40 ans un haut lieu de l’ornithologie en Europe.

200 ha de marais, de dunes et roselières situés entre terre et mer où les oiseaux s’arrêtent quelques jours pour s’y ressourcer lors de leur migration pendant que d’autres viennent hiverner ou se reproduire. Il est le fruit d’une transformation humaine.

Autrefois utilisé pour la culture des tulipes, il est aujourd’hui un sanctuaire ornithologique de renommée européenne, géré par le Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard

Le printemps correspond à la fin de la migration et le début de la nidification. Les oiseaux construisent, couvent et élèvent leurs jeunes. De quoi émerveiller notre jeune public !

• Observer les phoques de la Baie d’Authie ou de la baie de Somme :

Les Phoques de la Baie d’Authie invitent les touristes à découvrir l’une des plus belles merveilles de la nature. Cette réserve naturelle située dans la ville de Berck-sur-Mer est un lieu incontournable pour les amateurs d’animaux marins. Les visiteurs peuvent y observer plusieurs espèces de phoques dans leur habitat naturel. Les Phoques de la Baie d’Authie offre une expérience touristique unique pour tous ceux qui cherchent à se connecter avec la nature et à en apprendre davantage sur la vie marine.

La plus grande colonie française de phoques veau-marin a élu domicile en Baie de Somme. Des phoques gris sont également présents, dans les trois estuaires de la côte d’opale et entre Calais et Dunkerque.

Les phoques se regroupent à marée basse sur des reposoirs (bancs de sable émergés). Cette période de repos vitale, deux fois par jour, fait partie du cycle biologique des deux espèces tout au long de l’année. Les humains s’aventurant dans l’estuaire doivent donc la respecter.

Cette activité reste à déterminer, sur le temps libre du mardi après midi, en fonction de plusieurs facteur sur place, météo, horaires des marées.

ACTIVITES SPORTIVES :

Le dit projet ne laisse pas beaucoup de place à la pratique d’activités sportives, mais toutes les sorties et visites ne manqueront pas de nous faire faire de l’exercice !

Cependant nous comptons sur la qualité plutôt que la quantité, quoi de plus normal que de proposer aux enfants une initiation de char à voile avec les animateurs de l’école de char à voile de Berck-sur-Mer. Activité qui fera le lien entre apprentissages sportifs et découvertes environnementales.

ACTIVITES DE VIE QUOTIDIENNE :

Ces activités sont indispensables au bon fonctionnement du séjour. Il est primordial pour répondre à un objectif de vivre ensemble, de poser des règles de vie en collectivité ainsi qu’un planning de répartition des tâches. Ce dernier sera réalisé par les jeunes et les animateurs et sera affiché et visible par tous. Ces activités font le lien avec des apprentissages de vie en collectivité.

ACTIVITES JEUX COLLABORATIFS :

Pour fédérer un maximum les jeunes et pour qu’ils passent 5 jours dans la plus grande bienveillance possible, il est nécessaire de proposer des jeux de connaissance. Ainsi l’équipe veillera à mettre en place au début et pendant le séjour, des temps de jeux d’entraide et de connaissance pour fédérer un maximum le groupe de jeunes. Ces activités font le lien avec des apprentissages de vivre ensemble.

SORTIES :

L’équipe n’envisage pas les sorties autonomes des mineurs. Chaque sortie sera accompagnée d’un animateur. Les sorties sont faites soit en minibus, à vélo ou à pieds.

Quelque soit le déplacement, les règles élémentaires de sécurité et de prudence doivent être respectées.

