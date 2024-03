Entre chien et loup : balade nocturne le long des cours d’eau d’Athis-Mons Maison de banlieue et de l’architecture Athis-Mons, samedi 18 mai 2024.

Entre chien et loup : balade nocturne le long des cours d’eau d’Athis-Mons Osez la balade nocturne ! À l’occasion de la 20e édition de la Nuit européenne des musées, (re)découvrez l’histoire d’Athis-Mons au fil des cours d’eau qui traversent la ville. Samedi 18 mai, 19h30 Maison de banlieue et de l’architecture Gratuit sur inscription. Prévoir une lampe-torche et une tenue adaptée. Jauge limitée à 20 personnes.

Osez la balade nocturne ! À l’occasion de la 20e édition de la Nuit européenne des musées, (re)découvrez l’histoire d’Athis-Mons au fil des cours d’eau qui traversent la ville.

Lieu de rendez-vous : Maison de banlieue et de l’architecture (41 rue Anthonioz-de Gaulle 91200 Athis-Mons) à 19h30.

Maison de banlieue et de l'architecture 41 rue Geneviève Anthonioz-de Gaulle 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France http://www.maisondebanlieue.fr La Maison de Banlieue et de l'Architecture est un centre d'interprétation de l'environnement urbain, du patrimoine en banlieue et de l'architecture situé à Athis-Mons dans l'Essonne, proposant des expositions, publications, visites, conférences, randonnées urbaines, etc. En transport en commun : RER C arrêt Athis-Mons, direction Juvisy (JILL) ou Versailles Chantier (CIME) puis 10 min à pied de la gare. En voiture : N7

© Maison de banlieue et de l’architecture