Ensemble vocal aïgal Trobaritz Briare, samedi 15 juin 2024.

Venez découvrir six trobairitz (poétesse en occitan) lors de ce spectacle musical a capella où s’entremêlent chant et poésie, les 15 juin (20 h 30) et 16 juin (17 h) au théâtre de l’Escabeau à Briare. Entrée payante.

C’est une plongée dans l’univers des femmes troubadours, musiciennes et poétesses du pays d’Oc. Au carrefour du temps, musique ancienne et

musique contemporaine se rencontrent dans ce programme mettant en avant le patrimoine occitan. Sur scène, six trobairitz racontent leurs histoires avec leur singularité chacune livre sa propre personnalité. Mais leurs regards sur le monde se rencontrent en une seule et même voix (voie…), à travers des œuvres polyphoniques et monodiques (plain-chant). Les histoires se passent, se perdent, se retrouvent, se modifient, et

s’expriment sous la forme d’un cycle, perpétuel et régénérateur. Dans ce programme, découvrez trois pièces inédites écrites spécialement pour Aïgal par les compositeurs Anthony Mondon, Felipe Carrasco et la compositrice Lise Borel.8 EUR.

