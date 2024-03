ENS DE PIERRES EN ÉPINES, LA GARRIGUE Treilles, dimanche 21 avril 2024.

ENS DE PIERRES EN ÉPINES, LA GARRIGUE Treilles Aude

TREILLES

4,5 km /Facile / + 6 ans

RDV sortie de Caves par la RD27, direction Treilles, juste après le pont qui passe au-dessus de l’autoroute, puis prendre la 1ère à droite. Longer l’autoroute jusqu’au départ de la balade indiqué (42.934493, 2.968296).

Balade sur les coteaux du village pittoresque de Caves. À travers la garrigue au milieu des chênes verts, romarins et thyms, venez découvrir un paysage où l’eau se fait de plus en plus rare.

Réservation obligatoire. 20 pers. max.

Apéritif offert.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 09:30:00

fin : 2024-04-21 12:30:00

Treilles 11510 Aude Occitanie

