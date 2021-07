Quintin Quintin Côtes-d'Armor, Quintin Enquête – Murder Party au château Quintin Quintin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Quintin

Enquête – Murder Party au château Quintin, 4 août 2021, Quintin. Enquête – Murder Party au château 2021-08-04 – 2021-08-04 Impasse de la Pompe Château de Quintin

Quintin Côtes d'Armor Quintin Venez mener l'enquête au château ! Vous êtes nostalgiques de vos parties de Cluedo au coin du feu ? Mettez-vous dans la peau d'un détective, enfilez votre imperméable beige et résolvez l'énigme policière ! Comprend 1h30 d'énigmes dans au château 18ème Profitez d'une nouvelle formule adaptée aux restrictions sanitaires pour jouer dans la convivialité et en toute sécurité ! info@chateaudequintin.fr +33 6 88 96 09 75 http://www.chateaudequintin.fr/

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Quintin Autres Lieu Quintin Adresse Impasse de la Pompe Château de Quintin Ville Quintin lieuville 48.403#-2.90961