Enquête à la Maison-musée Maison-musée Raymond Devos Saint-Rémy-lès-Chevreuse, samedi 18 mai 2024.

Enquête à la Maison-musée Alors que Raymond Devos veut faire un petit somme, voilà que toutes ses affaires sont sens dessus dessous, éparpillées aux quatre coins de la Maison-musée. Aidez-le à toutes les récupérer pour qu’il … Samedi 18 mai, 14h00 Maison-musée Raymond Devos Entrée libre, réservation conseillée (jauge limitée)

Début : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:00:00+02:00

Alors que Raymond Devos veut faire un petit somme, voilà que toutes ses affaires sont sens dessus dessous, éparpillées aux quatre coins de la Maison-musée. Aidez-le à toutes les récupérer pour qu’il puisse se coucher l’esprit tranquille.

Votre mission, si vous l’acceptez : retrouver les 8 objets liés à la nuit et au sommeil.

Une petite fiche enquête vous sera remise à votre arrivée. Remplissez-la avec les bonnes réponses et vous remporterez une récompense.

Une enquête à faire en famille, pour les petits comme les grands.

Maison-musée Raymond Devos 10 rue de Paris 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France http://www.raymond-devos.org [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 47 76 71 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@fondationraymonddevos.fr »}] C’est dans cette élégante demeure surplombant un grand parc que Raymond Devos a vécu pendant 43 ans. C’était son havre de paix, son lieu privilégié de création et d’écriture.

Afin de recevoir le public dans les meilleures conditions, il a fallu transformer cette maison du 19e siècle tout en préservant son caractère et son charme. Un soin tout particulier a été porté à l’accueil des personnes à mobilité réduite.

Grâce à un parcours scénographique original conjuguant l’authenticité des lieux avec la modernité du multimédia, le visiteur met ses pas dans ceux de Raymond Devos et plonge dans son univers.

Au rez-de-chaussée, par le jeu croisé des objets et souvenirs personnels, des images et des paroles, se dessine le portrait de l’homme et celui de l’artiste.

Après un passage par les coulisses d’un théâtre, on est surpris au 1er étage par la salle de musique où sont présentés les multiples instruments dont jouait Raymond Devos au gré de sa fantaisie.

Enfin, le visiteur découvre, non sans émotion, le bureau et le « petit musée » reconstitués à l’identique, véritables symboles du processus créatif de ce génie des mots.

