Enigme à Gavarnie Camping Gavarnie-Gèdre, dimanche 11 août 2024.

Enigme à Gavarnie dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 12 – 21 août Camping 895

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-12T00:00:00+02:00 – 2024-08-12T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-21T00:00:00+02:00 – 2024-08-21T18:00:00+02:00

Plongez au coeur des majestueuses Pyrénées et du mystérieux cirque de Gavarnie lors de notre colonie de vacances inédite !

Vous êtes conviés à une aventure palpitante où la disparition d’un éminent membre de la population locale se dévoilera au fur et à mesure que vous explorerez ces paysages envoûtants… La réponse se cache dans les profondeurs de la nature sauvage. Au coeur de ce séjour captivant, suivez les indices laissés derrière le disparu et tentez de percer le mystère qui plane sur cette région reculée.

Sous le ciel étoilé des Pyrénées, serez-vous prêts à affronter les défi s de la nature sauvage et les surprises qu’elle vous réserve ?

Rejoignez-nous pour cette aventure exceptionnelle et vivez des moments inoubliables en devenant un véritable détective !

Camping gavarnie Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.cortoloisirs.org/ »}]

enquête paradis