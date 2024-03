EN ROUTE POUR LA MAISON FORESTIERE LA MAISON FORESTIERE Ors, lundi 22 avril 2024.

EN ROUTE POUR LA MAISON FORESTIERE dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. 22 – 27 avril LA MAISON FORESTIERE

Début : 2024-04-22

Fin : 2024-04-27

Forte de son expérience passée, de la connaissance des publics et de sa motivation à faire « Vivre ensemble de belles expériences », Vacances Plurielles renouvelle sa demande de labelisation sur le dispositif COLOS APPRENANTES.

La première initiative concerne un séjour dans un hébergement dont la coopérative vient de recevoir la gestion par la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis : La Maison Forestière. Après d’importants travaux, une commission de sécurité est programmée en mars 2024 et doit confirmer la possibilité d’exploitation de 36 lits répartis en six chambres. Une fiche local est prête et n’attend plus que l’aval de la Commission de Sécurité.

Pour cette première initiative une proposition multi-thématiques est mise en place dans une volonté d’apprentissages :

– « Je pars à la découverte du Poney » en partenariat avec le Centre Hippique de Le Cateau-Cis animé par Mme Delphine ROBILLART et son frère. Un programme sera construit par l’éducatrice hippique sous la forme d’une ou deux séances quotidiennes laissant une part belle à la relation enfant/poney. Des ateliers spécifiques adaptés aux capacités et progrès des enfants seront ainsi proposés dans les locaux du centre hippique en 2024 puis sur la propriété de Vacances Plurielles à compter de 2025. Une journée de randonnée équestre sera organisée entre le centre hippique et le lieu d’hébergement des enfants.

– « J’apprends à nager » en partenariat avec le Centre Nautique Intercommunal de Le Cateau-Cis géré par DUO. Cette structure développe le programme de l’académie du Savoir nager dont la pédagogie se mêle bien avec les intentions éducatives de nos séjours.

– « J’entre en contact avec la Nature » est une thématique qui sera entièrement prise en charge par des salarié(s) de Vacances Plurielles dont plusieurs suivent un parcours de formation et de sensibilisation. Le projet pédagogique de cette thématique sera coordonné par Laura VERMEULEN titulaire d’un Master Expertise et Traitement en Environnement.

Des temps de vie quotidienne, des grands jeux, des échanges et des veillées viendront compléter ce séjour ouvert aux enfants de 8 à 11 ans.

La vie en collectivité exige de chacun le respect de certaines règles. L’enfant doit être sensible au respect des autres et réaliser que sa liberté ne s’exprime aux dépends des autres.

L’équipe d’animation a le devoir de veiller au bon déroulement de ce séjour en respectant la personnalité, les différences et la particularité de chacun. Le but de l’équipe pédagogique est d’encourager le respect de chacun au sein d’un groupe ainsi que l’épanouissement de la personnalité en cherchant à responsabiliser l’enfant au maximum. Les enfants sont associés à l’élaboration et à l’évolution de leur séjour.

En ce qui concerne les activités : Dés le début de séjour, ils seront amenés à exprimer leurs envies. Une boîte à idées sera créée afin de recueillir leurs avis. L’équipe d’animation aura pour vocation de répondre au mieux à leurs attentes. Les enfants ont la possibilité de participer à l’élaboration et à la mise en place des activités. Des cases à toi de choisir, permettront d’insérer les idées des enfants.

Dans le but de développer leur autonomie et leur permettre d’être acteur de leurs vacances et de leur séjour, les enfants pourront choisir leurs activités lors des ateliers du matin ou de l’après-midi.

Chaque jour, au moins une activité en rapport avec les thèmes du séjour est mise en place.

En ce qui concerne la vie quotidienne : L’enfant participera aussi aux taches du séjour au sein d’une équipe (vaisselle, table, balai), dirigée par un animateur. Les moments de la vie quotidienne représentent une part importante du temps d’une journée. L’équipe d’animation aura pour objectifs d’encourager les jeunes à devenir plus indépendant lors des temps des douches ou des temps libres. Elle devra être particulièrement vigilante à la sécurité, aux conditions d’hygiène et à l’alimentation apportées à chaque jeune.

En ce qui concerne les temps calmes : Ils seront mis en place dans la salle d’activités tous les jours après le petit déjeuner, après le repas du midi et avant le repas du soir. Lors de ce temps, il doit y régner une ambiance conviviale. L’enfant a la possibilité de mener seul ou à plusieurs son activité. Les animateurs pourront proposer différentes activités (bracelets brésiliens, scoubidous, ateliers danse, jeux de sociétés…) et veilleront au bon fonctionnement.

Un coin lecture est également installé près de la salle de jeux pour les enfants qui désirent lire. Après chaque utilisation, les enfants doivent ranger les livres, les jeux ou le matériel. Une sensibilisation sera faite afin que ces endroits soient respectés. Les enfants ont aussi la possibilité de se reposer dans leur chambre.

En ce qui concerne les bilans du soir : Chaque enfant pourra exprimer ses opinions lors du bilan du soir. Tout ce que les enfants auront dit sera repris et travaillé en réunion d’équipe.

En ce qui concerne l’aspect développement durable : L’équipe va sensibiliser au maximum les enfants pour les apprendre à devenir de bons éco-citoyens : réflexes pour limiter notre impact sur l’environnement, fabrication de produit vaisselle bio, de lessive ou de dentifrice. Le but est de faire prendre conscience aux enfants qu’ils peuvent adapter leurs pratiques dans la vie de tous les jours pour respecter au mieux le monde dans lequel ils vivent.

L’équipe souhaite aussi expliquer aux enfants l’importance d’une activité physique régulière pour être en bonne santé. La marche et la pratique d’activités sportives variées sera quotidienne. Une journée de sensibilisation sera menée avec l’ensemble des accueils de loisirs de Vacances Plurielles le jeudi 25 avril 2024 avec les jeux Olympiques de Vacances Plurielles (au programme : de la randonnées, des jeux sportifs et une journée festive partagée avec tous les enfants de Vacances Plurielles).

