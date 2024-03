En parallèle de notre ATTrape-Pied local, nos amis de Savo 5, Rue Doyen Gosse, Saint-Martin-d’Hères (38) Saint-Martin-d’Hères, mardi 2 avril 2024.

En parallèle de notre ATTrape-Pied local, nos amis de Savo avec ATtrape-Pied Mardi 2 avril, 20h30 5, Rue Doyen Gosse, Saint-Martin-d’Hères (38)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T20:30:00+02:00 – 2024-04-03T00:30:00+02:00

Fin : 2024-04-02T20:30:00+02:00 – 2024-04-03T00:30:00+02:00

En parallèle de notre ATTrape-Pied local, nos amis de Savoie Les maritournelles & Lui nous font l’honneur de venir partager ce temps festif. Pas de première partie ni de seconde, nous enclenchons directement le filet de la troisième avec quelques danses alternées de chaque groupe afin de pêcher quelques beaux poissons dans l’assemblée des danseures. Ainsi quelle que soit l’heure d’arrivée ou de départ, vous ne louperez que des danses et non des personnes. Elle n’est pas belle la pêche ainsi vécue ?

ATTrape-Pied piochera quelques danses particulières apprises cette année tout en jouant principalement des danses pour tous. Les poissons dans nos dos devraient se trémousser sur des rythmes endiablés et câlins.

Bref, un petit bal en semaine à consommer sans modération pour filouter le printemps avec le plein d’énergie.

Principalement à partir de 20h30 et on plie le parquet vers 23h30 max. Je ne sais pas vous, mais nous, on bosse le lendemain matin aux aurores. On est des vrais pêchous !

Entrée gratuite mais odeur de poisson obligatoire et apporter gâteaux, gâteries ou boissons pour partage collectif.

École élémentaire Condorcet / SMH / Grenoble – Alpes Métropole

Groupe scolaire Condorcet 3 rue Doyen Gosse 38400 Saint-Martin-d’Hères On entre par le petit portillon latéral (et on évite de faire claquer le portillon métallique pour le voisinage)

Renseignement : 06.23.74.13.14 ou par courriel

source : événement En parallèle de notre ATTrape-Pied local, nos amis de Savo publié sur AgendaTrad

5, Rue Doyen Gosse, Saint-Martin-d’Hères (38) 5, Rue Doyen Gosse, 38400 Saint-Martin-d’Hères, France Saint-Martin-d’Hères 38400 Le Village Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « http://www.folkatp.fr/groupe/attrape-pied/ »}, {« link »: « http://www.folkatp.fr/salle/ecole-condorcet/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/49283 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

baltrad balfolk