En chemin Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, mercredi 12 juin 2024.

En chemin Illustrations de Pierre-Yves Bonnot 12 – 23 juin Galerie municipale Bernard Nonnet Entrée libre et gratuite

Début : 2024-06-12T15:00:00+02:00 – 2024-06-12T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-23T15:00:00+02:00 – 2024-06-23T18:00:00+02:00

Cette exposition invite à partir sur les chemins côtiers de Bretagne… une découverte non exhaustive de notre patrimoine vivant. Les illustrations présentées sont des œuvres originales peintes à la gouache, réhaussées de crayon sur livres anciens. L’artiste transforme et met en valeur des supports papier voués au rebut.

Visite artistique le vendredi 14 juin à 18h

Ouverture du mercredi au vendredi de 15h à 18h

et les samedis et dimanches de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 Entrée libre.

exposition illustration