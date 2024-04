En Bordée Spectacle de chant et danse Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas, samedi 20 avril 2024.

En Bordée Spectacle de chant et danse Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas Finistère

Plus de soixante artistes sur scène pour un hommage à l’univers marin de nos côtes et des mers à travers la musique, le chant, les costumes et la danse.

En Bordée , c’est ce moment du retour à terre, après de longs séjours en mer. Un moment de fête partagé entre le monde paysan attaché à sa terre et les marins indépendants et libres sur les mers.

Le charisme et la bonne humeur des Marins d’Iroise alliés à l’authenticité du Bagad Adarre, à l’originalité musicale des Frères Beaumin et au dynamisme de l’Ensemble Bleuniadur prouvent une fois encore que le Finistère est multiple et intergénérationnel.

Ce spectacle a été présenté en août dernier au festival international de folklore de Montoire puis en octobre à St Pol de Léon.

Informations pratiques

Début du spectacle à 20h30.

Réservation fortement recommandée.

Placement libre et assis. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20

Route Santik Beneat Espace Avel Vor

Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne

