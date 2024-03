En attendant la flamme Presqu’île du Cirque Romain, 13200 Arles Arles, dimanche 5 mai 2024.

Les femmes et le sport font-ils bon ménage ?

La flamme olympique devant faire étape à Arles, il nous a paru judicieux de parler du sport dans l’Antiquité et comme notre objectif demeure la condition féminine quel que soit le domaine, on s’est posé la question sur les relations entre le sport et les femmes, relations difficiles, c’est le moins qu’on puisse dire et ceci depuis l’Antiquité jusqu’à Pierre de Coubertin… Et ce n’est pas fini !



Dans un texte datant de 1912, nommé Les femmes aux Jeux olympiques, Pierre de Coubertin affirmait, entre autres déclarations, impratique, inintéressante, inesthétique, et nous ne craignons pas d’ajouter incorrecte . Puis, en 1935, il aurait ajouté Aux JO, [le rôle des femmes] devrait surtout [être], comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs .



Malgré toutes ces embûches, elles ont persisté et méritent un gros coup de cœur et nous allons leur tresser des couronnes, n’en déplaise à ces messieurs. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 11:00:00

fin : 2024-05-05 12:15:00

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Info.mdaa@departement13.fr

