EN ATTENDANT D’ETRE UN HOMME COMEDIE DE METZ Metz, dimanche 21 avril 2024.

Stressés, alcooliques, intolérants au lactose, éjaculateurs précoces, homéopathes, femmes d’éjaculateurs précoces… Cette comédie est faite pour vous.Comment séduire une femme quand on a toujours été célibataire ?Ludo aime deux choses : sa routine et les objets vintages.Un jour, son monde s’écroule : il tombe amoureux d’une femme libre et très indépendante. En attendant d’être un homme est un one-man show explosif et participatif.Vous allez enfin apprécier les femmes de caractère !

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-04-21 à 17:30

COMEDIE DE METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT-MARCEL 57000 Metz 57