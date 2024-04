En attendant Ana (le 17 avril à Bordeaux – iboat) IBOAT – Bassin à Flot Bordeaux, mercredi 17 avril 2024.

En attendant Ana (le 17 avril à Bordeaux – iboat) Le groupe Indie Pop « En Attendant Ana » sera à Bordeaux le 17 avril 2024 ! (+ Guests) Mercredi 17 avril, 20h00 IBOAT – Bassin à Flot Entrée payante (préventes et sur place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-17T20:00:00+02:00 – 2024-04-17T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-17T20:00:00+02:00 – 2024-04-17T23:59:00+02:00

En Attendant Ana (Indie Pop – Paris)

Le quintet parisien En Attendant Ana a ébloui depuis le premier jour. Depuis les tensions sourdes de leur EP de 2016 Songs From The Cave, jusqu’au premier album Lost & Found (2018 – Buddy records, Montagne Sacrée et Trouble in Mind), en passant par les refrains étincelants de Juillet (2020 – Trouble in Mind), sorti juste avant que le monde ne s’effondre autour de nous, et qui représentait la renaissance du groupe et l’affirmation la plus pure de ses ambitions musicales… jusqu’à aujourd’hui. Principia est le troisième album du groupe et, sans aucun doute, leur meilleur à ce jour.

La voix de Margaux Bouchaudon, leader du groupe auteure et principale compositrice, est le point d’ancrage de nombreuses chansons de Principia, sa voix cristalline résonnant comme une cloche tandis que le groupe se pâme et se balance sous elle.

Principia est un grand pas en avant sans pour autant sacrifier les éléments qui rendent le groupe unique. Les clins d’œil à la pop française (actuelle et classique) sont toujours présents, et le penchant du groupe pour l’indie pop anglo-saxonne des années 90 (pensez à Electrelane, Stereolab, American Analog Set) résonne toujours, mais il y a un air de – osons le dire – maturité dans les dix chansons de Principia. Le groupe s’est toujours senti un peu en dehors et en avance sur son temps, mais des morceaux comme Wonder, The Cutoff et Same Old Story sont cinématographiques et romantique, et donnent l’impression d’être la prochaine étape d’un groupe déjà excellent.

Première partie : Pretty Inside (Indie Rock – Bordeaux)

Une co-production Bordeaux Rock, Iboat et Persona Grata

IBOAT – Bassin à Flot Cr Henri Brunet, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-bordeaux-rock/evenements/en-attendant-ana-le-27-avril-a-bordeaux-iboat »}]

concert pop

Bordeaux Rock