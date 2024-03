EN ADDICTO L’Ampli Fontenay-le-Fleury, mardi 2 avril 2024.

EN ADDICTO Qu’est-ce qu’une addiction ? Comment la soigner ? Quelle place les patients et les soignants vont-ils lui faire dans leur service ? Quels liens vont-ils créer ? Mardi 2 avril, 20h30 L’Ampli Tarif : 15 € / Tarif réduit : 10 €

Thomas Quillardet a passé six mois de résidence dans un service d’addictologie dans un des hôpitaux d’Île-de-France. Au plus près des patients et des soignants, il a souhaité, au sortir de la crise sanitaire, interpréter le récit de son expérience.

L’explication de ce qu’est une addiction et comment la soigner, la relation des patients et des soignants.

Découvrez ce monde d’addictions avec cette mise en scène puissante

« Un monologue saisissant. Avec une chaise pour tout accessoire, Thomas Quillardet fait se questionner une trentaine de patients et de soignants. Trente voix dans la sienne. En évitant l’aspect documentaire, platement réaliste, son monologue devient une polyphonie où les singularités des intervenants se marquent juste par le rythme. Travail musical où la seule générosité d’une interprétation sans effet rend vivante la douleur du sevrage, et bientôt nos douleurs tout court. En Quillardet résonnent des timbres qu’on n’écoute pas, qu’on n’entend plus. Et les urgences d’un hôpital public lui aussi en souffrance. C’est merveille et tragédie, soudain, de les entendre.» Télérama

Spectacle programmé dans le cadre du TSQY en balade

Création Compagnie 8 avril / Un spectacle de et avec Thomas Quillardet / Collaboration artistique Jeanne Candel / Dramaturgie Guillaume Poix / Lumières et Régie générale Milan Denis / Collaborateur.rice.s Titiane Barthel, Ernestine Bluteau, Frédéric Gigout et Guillaume Laloux

Coproduction Festival d’Automne à Paris, Théâtre de la Ville-Paris, Le Trident – Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, La Rose des Vents Scène nationale Lille Métropole à Villeneuve-d’Ascq

Avec le soutien en résidences de création de Théâtre Ouvert – Centre national des dramaturgies contemporaines, Théâtre Jacques Carat (Cachan), La vie brève – Théâtre de l’Aquarium et L’azimut -Antony/Châtenay-Malabry

© Mélina Vernant