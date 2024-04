Employeurs de main d’œuvre : Réunion d’échanges et d’information EDUCAVERT – Lycée agricole Amboise, mardi 16 avril 2024.

Afin d’y répondre, les délégués de la MSA Berry-Touraine des cantons d’Amboise, Bléré, Château-Renault et Vouvray vous proposent une réunion d’informations et d’échanges sur :

– Le recrutement et les formalités nécessaires

– Le contrat de travail : nature du contrat, durées légales, etc..

– La santé au travail et les responsabilités de l’employeur

Le mardi 16 avril, de 11h30 à 13h30,

au lycée agricole EDUCAVERT,

46 avenue Emile Gounin à Amboise.

La réunion sera clôturée par un temps convivial.

Cette réunion gratuite, sur inscription, sera animée par :

– Elvis GRESS, Consultant RH, coach particulier et professionnel, formateur,

– Sophie RAIGNIER, responsable cotisations de la MSA Berry-Touraine,

Afin de répondre au mieux à vos interrogations et préparer les échanges avec les intervenants nous vous proposons de nous adresser au préalable à la réunion vos questions et problématiques. Celles-ci serviront à alimenter les débats.

Pour cela vous voudrez bien compléter le formulaire d’inscription au plus tard le 10 avril 2024. https://forms.office.com/e/NrJFTy2zX5

Nous espérons vous compter parmi les participants.

